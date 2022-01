1-0, Nigeria et arbitrage lunaire : le bilan de cette première journée de CAN

Après les douze premières rencontres de cette CAN 2021, il est l'heure de dresser un premier bilan. Entre les 1-0 en pagaille, la bonne forme des gardiens et les tribunes vides, cinq questions autour du hors-d'œuvre de la compétition, en attendant le plat de résistance.

Y a-t-il déjà eu aussi peu de buts à l'issue de la première journée ?

Le Nigeria, plus qu'un outsider ?

Douze. Douze petits buts inscrits depuis le début de cette CAN 2021, soit douze matchs. Un chiffre famélique, surtout qu'un quart d'entres eux ont été inscrits lors du match d'ouverture, Cameroun-Burkina Faso dimanche dernier (2-1) . Depuis, les supporters et les téléspectateurs n'ont eu droit qu'à neuf buts en onze rencontres, avec un impressionnant total de neuf parties s'étant conclues par le score de 1-0. Alors, on peut se dire que les entames de compétitions internationales sont souvent hachées, avec des équipes très frileuses et regroupées, pas encore complètement préparées pour cette édition malmenée par la Covid. Mais depuis que la CAN est passée à seize équipes en 1996, il n'y a qu'en 2002 (cinq buts) et en 2017 (douze buts) où il y avait eu aussi peu de réalisations à l'issue de la première journée. À cela, rajoutons que le tournoi accueille 24 nations depuis 2019, donc la première journée compte douze et non plus huit rencontres. Lors de la dernière édition, on avait eu droit à 27 buts, un record.C'est en tout cas la sélection qui a fait la meilleure impression dans cette ouverture de la CAN. Ce n'était pas forcément très dur vu le peu de nations s'étant distinguées par un jeu chatoyant et limpide. Pas forcément favoris pour la victoire finale, lesont écrasé les Pharaons . Certes ce n'était qu'un succès 1-0, mais le contenu était franchement intéressant, surtout en première période. Moses Simon, le joueur nantais, semble en très grande forme et prouve une nouvelle fois que la Ligue 1 est supérieure à la Premier League, Mohamed Salah n'ayant pas existé de la rencontre. Aux côtés du Canari, Joe Aribo et Kelechi Iheanacho portent cette… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com