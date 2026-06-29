Zymeworks va racheter Theravance pour 929 millions de dollars afin de diversifier ses activités au-delà du cancer

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Zymeworks ZYME.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Theravance Biopharma TBPH.O pour 929 millions de dollars en numéraire, marquant ainsi l'entrée de ce laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie sur le segment très concurrentiel des maladies respiratoires.

Cette opération permet à Zymeworks d’accéder au médicament Yupelri de Theravance, approuvé par la FDA, un traitement par nébulisation à prise unique quotidienne destiné à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), ce qui la place en concurrence avec les grands laboratoires pharmaceutiques qui dominent ce segment, notamment GSK GSK.L , AstraZeneca AZN.L et Boehringer Ingelheim.

La BPCO est une maladie pulmonaire évolutive qui obstrue les voies respiratoires et rend la respiration difficile.

Aux termes de l’accord, Zymeworks rachètera toutes les actions Theravance en circulation au prix de 17 dollars chacune, ce qui représente une décote d’environ 3,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action vendredi.

Zymeworks a indiqué que Theravance détenait une part de 35 % du bénéfice net généré par Yupelri aux États-Unis, où ce médicament est commercialisé dans le cadre d’une collaboration avec Viatris VTRS.O .

En 2025, le chiffre d’affaires net de Yupelri aux États-Unis s’élevait à 266.6 millions de dollars, en hausse de 12 % par rapport à 2024. Le chiffre d’affaires net aux États-Unis a progressé de 7 % pour atteindre 62.4 millions de dollars au premier trimestre 2026.

Cette acquisition devrait générer des flux de trésorerie à court terme dès la finalisation de la transaction, prévue au second semestre 2026, a indiqué Zymeworks. Theravance avait déclaré plus tôt cette année qu’elle étudiait des alternatives stratégiques , y compris une vente potentielle, après l’échec d’un essai clinique de phase avancée de son médicament expérimental, l’ampreloxétine, destiné au traitement d’une maladie rare, ce qui a entraîné une restructuration susceptible de toucher environ la moitié de ses effectifs.

Zymeworks a déclaré qu’elle envisagerait de monétiser les actifs acquis, y compris l’ampreloxétine, le produit d’une éventuelle transaction concernant l’ampreloxétine devant être réparti à hauteur de 20 % pour Zymeworks et de 80 % pour les actionnaires de Theravance.