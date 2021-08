Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich : un résultat semestriel meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Zurich a fait état jeudi d'une progression plus marquée que prévu de son bénéfice au premier semestre, une évolution que l'assureur suisse met sur le compte d'une réduction des pertes liées au Covid-19. Le groupe indique avoir dégagé un résultat opérationnel de 2,7 milliards de dollars sur la période, en hausse de 60%, alors que les analystes anticipaient environ 2,5 milliards. Zurich souligne que ses résultats semestriels sont de retour à leurs niveaux de 2019, une performance qu'il juge 'remarquable' au vu de la crise sanitaire actuelle et des nombreuses catastrophes naturelles des derniers mois. Il explique ses bonnes performances par l'arrivée de plus de 600.000 clients particuliers, exprimés en termes nets, sur les six premiers mois de l'année. Dans l'assurance-dommages, son ratio combiné ressort à 93,9%, un plus bas de plus de 20 ans, malgré un niveau jugé anormalement élevé de demandes d'indemnisation dues aux conditions météorologiques. L'action Zurich progressait de 3,5% jeudi en fin de matinée, une performance bien meilleure que celle du SMI (+0,3%) et de l'indice européen du secteur de l'assurance (+0,1%).

Valeurs associées ZURICH INSUR GR Swiss EBS Stocks +4.28%