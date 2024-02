Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich: résultats meilleurs que prévu, prévisions solides information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 14:39









(CercleFinance.com) - Zurich a fait état jeudi d'une progression plus marquée que prévu de son bénéfice opérationnel en 2023 et livré des perspectives pour 2024 supérieures aux attentes du marché.



L'assureur suisse indique avoir dégagé un résultat d'exploitation record de 7,4 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 21% d'une année sur l'autre, alors que les analystes anticipaient 7,1 milliards.



Le groupe prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 8% à 26 francs suisses pat titre, qu'il compte accompagner d'un programme de rachats d'actions pouvant atteindre 1,1 milliard de francs suisses.



Pour 2024, Zurich dit désormais tabler sur une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action (BPA) de plus de 10% sur la période 2023-2025, un objectif supérieur aux estimations du consensus et à la prévision de 8% qu'il avait communiquée lors de sa journée d'investisseurs de 2022.



Avec un gain de presque 3%, Zurich signait la plus forte progression de l'indice SMI de la Bourse suisse jeudi dans le sillage de cette publication.





