Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich : nouvelle hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 14/02/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +1% à la Bourse de Zurich après un gain de près de +2% hier. Zurich a déclaré avoir dépassé tous ses objectifs avec des résultats 'solides' pour 2019, ce qui a incité l'assureur suisse à proposer une augmentation du dividende à ses actionnaires. Oddo souligne la forte progression du résultat opérationnel, tiré par l'assurance dommages. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5,3 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à 2018, avec une solide performance de souscription dans son activité IARD. Les analystes indiquent également une forte hausse de la solvabilité au 4ème trimestre supérieure aux attentes avec des perspectives opérationnelles qui restent positives. Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de cour relevé à 415 CHF (contre 385 CHF).

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange +1.00%