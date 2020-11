Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich : négociations pour l'activité P&C de MetLife au USA Cercle Finance • 23/11/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Zurich confirme être en discussion au sujet de l'activité P&C de MetLife aux États-Unis Le groupe est en pourparlers pour acquérir l'activité P&C de MetLife aux États-Unis. La filiale zurichoise Farmers Group, Inc., propose d'acquérir l'entreprise en collaboration avec les Farmers Exchanges. ' Les modalités de toute transaction font l'objet de négociations et rien ne garantit qu'une transaction aura lieu ' indique le groupe.

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange +1.11%