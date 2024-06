Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich: montée au capital de l'indien Kotak information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - L'assureur suisse Zurich a annoncé mercredi être monté à 70% du capital de Kotak, sa filiale en Inde depuis le mois de novembre dernier.



Cette opération intervient alors que le groupe avait fait l'acquisition, il y a plus de sept mois, de 51% de Kotak General Insurance pour un montant de 488 millions de dollars.



L'accord conclu à l'époque prévoyait que Zurich puisse faire l'acquisition d'une participation additionnelle de 19%.



Au total, sa participation dans Kotak est estimée autour de 670 millions de dollars.



Zurich précise qu'il s'agit du plus grand investissement réalisé par un groupe étranger dans le secteur indien de l'assurance depuis l'entrée en vigueur, en 2021, de la loi autorisant les prises de participation majoritaires de sociétés étrangères.



Celle-ci permet à des groupes non-résidents de détenir jusqu'à 74% de sociétés domestiques.



Dans un communiqué, le groupe souligne que l'Inde est aujourd'hui l'un des marchés de l'assurance les plus prometteurs au monde du fait de sa faible pénétration et du dynamique économique du pays, qui devrait devenir la troisième puissance économique mondiale d'ici à 2030.





