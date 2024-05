Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich: le titre porté par le point d'activité trimestriel information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Zurich a fait état jeudi d'une forte croissance au titre de son premier trimestre, notamment à la faveur de la transformation de sa filiale américaine Farmers qui a publié d''excellentes' performances de son point de vue.



Les bons chiffres d'activité de l'activité dommages, la principale source de profits de Zurich, ont également largement soutenu les résultats du groupe d'assurance suisse.



Sur une base organique, les revenus de la branche IARD ont grimpé de 12% sur les trois premiers mois de l'année.



Les commissions générées par Farmers Management Services (FMS), sa filiale agricole aux Etats-Unis, ont progressé de 6% sur le trimestre, bien au-dessus du taux de croissance moyen des dix dernières années.



Au total, le ratio au sens du test suisse de solvabilité (SST) s'établissait à 232% en date du 31 mars dernier.



Dans un communiqué, Zurich a indiqué qu'il comptait lancer 'dans les toutes prochaines semaines' son programme de rachats d'actions de 1,1 milliard de francs suisses déjà communiqué par le passé.



Vers 12h30, l'action Zurich était en hausse d'environ 2%, signant la plus forte hausse de l'indice SMI.





