Zurich: le bénéfice d'exploitation reste à un niveau record information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 12:01

(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation stable au titre de son premier semestre, non loin du résultat opérationnel 'record' qu'il avait dégagé un an plus tôt.



Le 'BOP' de l'assureur suisse s'est établi à 3,72 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, un niveau proche du profit historique de 3,74 milliards de dollars qui avait été publié pour les six premiers mois de 2022.



Le produit brut des primes de l'assurance dommages, qui reste son segment d'activité le plus important, a représenté 24,56 milliards de dollars, en hausse de 10% à taux de changes constants.



Le ratio combiné - qui compare les coûts d'assurance et opérationnels par rapport aux primes nettes perçues - s'est détérioré à 92,9% contre 91,6% un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation dans l'assurance-dommages s'est replié à 2,25 milliards de dollars, contre 2,38 milliards au premier semestre 2022.



Le segment assurance-vie a enregistré un produit des primes brutes en hausse de 17% à 8,24 milliards de dollars, avec un résultat opérationnel qui s'est amélioré de 18% à change constants, à 939 millions de dollars.



L'action gagnait 2,7% sur le marché boursier suisse après ces résultats.