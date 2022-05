Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich: la filiale russe cédée à son équipe de management information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Le groupe d'assurance suisse Zurich a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale russe à l'équipe de direction actuelle de l'entité.



Aux termes de l'accord, l'entreprise évoluera désormais de manière indépendante sous une nouvelle marque commerciale, entérinant ainsi le retrait de Zurich du marché russe.



Dans un bref communiqué, l'assureur rappelle que sa branche Zurich Russia s'est spécialisée dans l'IARD, affichant une part de marché de l'ordre de 0,3% sur le marché russe de l'assurance non-vie.



En 2021, la société a généré des primes brutes de quelque 34 millions de dollars, dont trois millions de dollars auprès de ses clients domestiques.



L'action Zurich était virtuellement inchangée vendredi matin sur l'indice boursier suisse SMI suite à cette annonce.





Valeurs associées ZURICH INSUR GR Swiss EBS Stocks -0.30%