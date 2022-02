Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich: l'UE autorise l'acquisition d'activités par GamaLife information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'une partie des activités d'assurance vie de Zurich Investments Life en Italie par GamaLife au Portugal.



Les activités de Zurich comprennent un portefeuille de contrats d'assurance-vie ainsi que les actifs correspondants.



GamaLife est une compagnie d'assurance vie, principalement active au Portugal.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné que les activités d'assurance des parties ne se chevauchent pas géographiquement.





