Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich Insurance: signe un accord avec AIG Travel de 600 M$ information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance a annoncé un accord pour l'acquisition de l'activité mondiale d'assurance et d'assistance voyage personnelle d'AIG (AIG Travel) pour 600 millions de dollars, plus un éventuel complément de prix.



L'entreprise sera fusionnée avec le fournisseur d'assurance voyage de Zurich, Cover-More Group (Cover-More), et étendra sa présence aux États-Unis. Cette acquisition permet à Zurich d'accéder à une nouvelle clientèle mondiale de particuliers et d'en faire un assureur voyage de premier plan au niveau mondial.



Dans le cadre de l'acquisition, Zurich ajoutera la marque Travel Guard bien établie d'AIG Travel à son modèle multimarque mondial Cover-More afin d'étendre la présence de Cover-More aux États-Unis.



Cover-More renforcera ses capacités mondiales grâce à la plateforme informatique mondiale d'AIG Travel, offrant ainsi à Cover-More l'occasion d'étendre ses applications d'assistance voyage primées à un ensemble élargi de partenaires et de clients. Zurich acquerra également les centres de services mondiaux d'AIG Travel dans le cadre de l'accord.



L'acquisition devrait se traduire par des primes brutes émises annuelles combinées d'environ 2 milliards de dollars. La transaction devrait entraîner une réduction d'environ 4 points de pourcentage du ratio du test de solvabilité suisse (SST).



' L'assurance voyage est une priorité pour nous. Cette transaction est un excellent complément stratégique, qui renforce les capacités existantes de Zurich et fait de nous un fournisseur d'assurance voyage de premier plan dans toutes les régions. L'acquisition élargit notre clientèle de détail et s'aligne sur notre ambition d'améliorer continuellement nos offres, tout en offrant une protection de classe mondiale à chaque étape des voyages de nos clients ' a déclaré Cara Morton, Directeur général de Zurich Global Ventures.





Valeurs associées ZURICH INSUR GR 481,70 CHF Swiss EBS Stocks -0,74%