Zurich Insurance prévoit une hausse de 8% de son bénéfice par action par an sur 3 ans

"Au cours des trois prochaines années, nous avons l'intention de continuer à accroître les marges de l'assurance dommages et les bénéfices de l'assurance vie. Nous nous attendons à ce que Farmers maintienne un taux de croissance de 5%, dans la continuité des tendances récentes. Avec cette performance commerciale et une forte discipline en matière de dépenses, nous visons à atteindre un rendement du bénéfice d'exploitation après impôts sur les fonds propres supérieur à 20% d'ici 2025 " a déclaré le Directeur général, Mario Greco.

(AOF) - Zurich Insurance cible une croissance annuelle moyenne de 8% de son bénéfice par action entre 2023 et 2025, a indiqué l’assureur dans le cadre de la présentation de son nouveau plan stratégique.

