Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich Insurance : partenariat avec CYE en cyber-sécurité Cercle Finance • 26/02/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group fait part d'un partenariat avec la société de cyber-sécurité CYE pour aider ses clients entreprises à se protéger contre la cybercriminalité, grâce aux technologies de CYE basées sur l'intelligence artificielle. Selon les termes de l'accord, les entreprises achetant à la compagnie d'assurance helvétique une cyber-police autonome bénéficieront aussi de sa collaboration avec CYE, y compris un rapport complet évaluant les risques de cyber-menaces.

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange -0.02%