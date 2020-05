Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich Insurance : les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 12/05/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2020 d'environ 11%, mais confirme sa recommandation à surperformance sur le titre et son objectif de 380 CHF. ' À la suite d'estimations récentes du secteur sur les sinistres assurés mondiaux de Covid-19, nous supposons une perte supplémentaire nette d'environ 500 millions de dollars US dans le secteur de l'assurance non-vie ' indique le bureau d'analyses. ' Nous pensons que Zurich reste solidement capitalisée et nous ne voyons aucun risque pour nos estimations à plus long terme '. ' Nous pensons que l'exposition de Zurich à l'annulation d'événement est probablement inférieure à celle de certaines autres sociétés, mais elle pourrait voir des pertes élevées résultant de demandes d'indemnisation des travailleurs aux États-Unis dans les secteurs de la santé ' rajoute le bureau d'analyses. ' Nous pensons que ces pertes sont très gérables dans le contexte du bénéfice annuel de Zurich, du bilan et par rapport à certains autres assureurs du secteur ' indique Crédit Suisse.

