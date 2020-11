Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich Insurance : gagne 2%, soutenu par un analyste Cercle Finance • 18/11/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance gagne plus de 2% à Zurich alors que Crédit Suisse a maintenu sa note de 'surperformance' sur le titre, après la publication des résultats trimestriels du groupe. Crédit Suisse estime que dans les années à venir, la compagnie d'assurance devrait profiter de la hausse de tarification des assurances dans le monde pour améliorer la croissance de son chiffre d'affaires. L'analyste table ainsi sur une hausse du bénéfice d'exploitation de l'ordre de 2% en 2020/21 et d'environ 5% pour 2022/25. Par conséquent, Crédit Suisse relève son objectif de cours sur le titre, passant de 385 à 415 CHF.

