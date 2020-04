Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich Insurance : en forte hausse après une analyse positive Cercle Finance • 27/04/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +3% à la Bourse de Zurich profitant d'une analyse positive. Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Zurich Insurance ainsi que son objectif de cours de 418,5 francs suisse, déclarant voir la sous-performance récente de son cours de Bourse comme une opportunité. 'L'activité d'assurance de Zurich est bien répartie, hautement réassurée et le bilan a des expositions relativement modestes aux obligations d'entreprises BBB', souligne le broker dans sa note sur le cinquième assureur européen.

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange +3.76%