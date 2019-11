Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich Insurance : en baisse, un analyste passe à 'conserver' Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:07









(CercleFinance.com) - Le titre Zurich Insurance s'affiche en baisse de -0,5%, alors que l'analyste Jefferies annonce ce mercredi revoir à la baisse sa recommandation, estimant que celui-ci est désormais 'correctement valorisé'. 'En 2016, Zurich Insurance présentait à la fois un risque élevé et une récompense élevée. Zurich en 2019 s'est transformée, avec moins de risque, mais aussi moins de récompense', estime le broker. Jefferies recommande ainsi désormais de 'conserver' les actions du groupe, avec un objectif de cours de 400 francs suisses.

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange -0.28%