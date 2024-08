Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich Insurance: bénéfice net en hausse de 21% au S1 information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance a annoncé ses résultats au premier semestre de 2024.



Le résultat opérationnel du Groupe est en hausse de 7% à 4,0 milliards de dollars avec un rendement des capitaux propres le plus élevé jamais enregistré (BOPAT ROE) de 25,0 %.



Le bénéfice net attribuable aux actionnaires progresse de 21% à 3,0 milliards de dollars au 1er semestre 2024.



Les revenus de la branche IARD à 2,2 milliards de dollars est en hausse de 3% sur un taux d'intérêt comparable avec un ratio combiné de 93,6 %.



Les rendements de l'assurance IARD des entreprises demeurent très attrayants, avec un ratio combiné de 91,4 % et un ratio combiné de 96,4 % pour le secteur Détail.



Les commissions générées par Farmers Management Services (FMS), sa filiale agricole aux Etats-Unis, ont progressé de 12%, bien au-dessus du taux de croissance moyen des dix dernières années.



la situation de capital est très solide avec un ratio de test de solvabilité suisse (SST) de 232%.





Valeurs associées ZURICH INSUR GR 454,20 CHF Swiss EBS Stocks -2,34%