Zurich : hausse de 3% des primes IARD sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Zurich a enregistré une hausse de 3% des primes d'assurance dommages sur neuf mois, malgré le coup de Covid-19, la récession mondiale et un nombre record d'ouragans aux États-Unis. Les primes brutes émises en assurance dommages ont atteint près de 27,3 milliards de dollars en septembre. Sur une base comparable, les primes ont également augmenté de 3%, selon le groupe. Dans son communiqué, l'assureur a cité la 'forte' croissance de l'assurance commerciale et une nouvelle amélioration des tarifs, affirmant que les taux de primes ont augmenté dans toutes les régions. En ce qui concerne l'assurance vie, l'équivalent des primes annuelles a diminué de 19%, avec une baisse de 8% à périmètre constant. Le groupe n'a pas fourni de perspectives pour l'ensemble de l'année 2020, mais a déclaré que les sinistres IARD liés à Covid, déduction faite de la réduction de la fréquence des sinistres, sont restés inchangés à environ 450 millions de dollars au 30 septembre.

Valeurs associées ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange +1.51%