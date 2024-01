Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zurich: échec de la vente du portefeuille vie en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group a annoncé mardi que le projet de cession de son portefeuille de contrats d'assurance-vie en Allemagne à Viridium ne pourrait pas être finalisée comme prévu.



Dans un communiqué, Zurich assure qu'il compte toujours trouver une solution en vue de se séparer de ce portefeuille et qu'il prévoit d'étudier différentes options à cet effet.



L'assureur suisse assure que cet échec n'aura aucune conséquence sur ses objectifs financiers, ni sur ses projets en matière de redistribution du capital.



Viridium - qui s'est spécialisé dans la gestion de portefeuilles d'assurance - a expliqué de son côté que la transaction n'avait pas pu aboutir en raison de la structure actuelle de son actionnariat, sans fournir plus de détails.



La société reconnaît pourtant que l'opération aurait été bénéfique pour ses clients.



Zurich avait initialement annoncé cette cession en 2022, avec l'objectif d'alléger certaines contraintes de solvabilité qui pesait jusqu'ici sur ses épaules, en l'espèce quelque 20 milliards de dollars de réserves nettes qui devaient être mises de côté en vertu des règles prudentielles.



Coté à la Bourse de Zurich, le tire Zurich se repliait de 0,8% mardi matin suite à cette annonce.





