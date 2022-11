Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich: de nouveaux objectifs fixés jusqu'en 2025 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group a dévoilé mercredi de nouveaux objectifs financiers à trois ans, tout en manifestant sa volonté de conserver une politique 'attractive' en matière de dividende.



S'exprimant en marge d'une journée d'investisseurs, l'assureur suisse s'est fixé comme objectif de parvenir à un rendement du bénéfice d'exploitation (après impôts) sur les fonds propres ordinaires (BOPAT ROE) de plus de 20% à horizon 2025.



Le groupe de services financiers compte par ailleurs faire croître son bénéfice par action (BPA) à un rythme moyen de 8% par an d'ici à 2025, précise-t-il.



Son plan triennal fait enfin apparaître un objectif de ratio de capitalisation d'au moins 160% selon la méthodologie du Test suisse de solvabilité (SST).



Au niveau des dividendes, le groupe entend redistribuer sous forme de coupon quelque 75% de son bénéfice net attribuable aux actionnaires sur la période.



Dans son communiqué, Zurich rappelle qu'il est bien parti pour dépasser les objectifs qu'il s'était fixé dans le cadre de son plan 2017-2022, et ce pour la deuxième fois consécutive.



L'action Zurich prenait 1,8% à la Bourse de Zurich à la mi-journée, deuxième performance d'un indice SMI lui-même en hausse de 0,7%.





Valeurs associées ZURICH INSUR GR Swiss EBS Stocks +1.55%