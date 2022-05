Zurich cède son activité russe à l'équipe locale

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Zurich Insurance (Zurich) a annoncé la vente de ses activités en Russie à 11 membres de l'équipe locale. Sous l'égide de ses nouveaux propriétaires, l'activité fonctionnera de manière indépendante sous une marque différente, tandis que Zurich ne mènera plus d'opérations commerciales en Russie. "La transaction permettra à la nouvelle société de conserver une équipe professionnelle possédant une expertise accumulée en matière d'assurance et de continuer à servir le marché russe", précise l'assureur suisse.

