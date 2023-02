Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich: bénéfice annuel record depuis 2007 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Zurich a annoncé jeudi avoir dégagé l'an dernier un bénéfice record depuis 2007, une performance qui va permettre à l'assureur suisse de relever son dividende de 9%.



Le groupe a publié ce matin un résultat opérationnel en hausse de 12% à 6,5 milliards de dollars au titre de l'exercice écoulé, ce qui signifie que les objectifs de son plan 2020-2022 ont été dépassés.



Mario Greco, son directeur général, souligne qu'il s'agit de la deuxième fois d'affilée que la société dépasse les prévisions établies dans le cadre de ses plans stratégiques triennaux.



Le ratio de solvabilité mesuré par les normes suisses atteignait ainsi 265% à la fin 2022, bien au-dessus de la zone cible de plus de 160%.



Sur la base de ces solides performances, Zurich prévoit d'augmenter le montant de son dividende de 9% pour le porter à 24 francs suisses l'action.



Le titre cédait 1,2% sur le marché suisse en fin de matinée.





