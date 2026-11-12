Zurich assure avec son point d'activité, l'action monte

Zurich Insurance gagne 1,9%, à 649,5 CHF, et signe ainsi l'une des meilleures performances de l'indice SMI, dans le sillage du point d'activité de la compagnie d'assurance helvétique à fin septembre, qui permet au groupe d'afficher sa confiance dans sa capacité à dépasser ses objectifs.

Les primes brutes émises en assurance dommages (P&C) ont augmenté de 7% sur les neuf premiers mois de l'année, atteignant un niveau record de 42,1 MdsUSD, avec une croissance dans les segments Global Specialty ( 9%) et Middle Market ( 6%), ainsi que dans l'assurance des particuliers ( 9%).

Les primes brutes émises en assurance vie ont augmenté de 3%, à 28,6 MdsUSD, avec une progression de 11% dans les produits de prévoyance, "grâce à une solide performance tant dans les produits individuels que collectifs".

Enfin, les primes brutes émises des Farmers Exchanges ont progressé de 4%, à 23,5 MdsUSD, avec une augmentation de 342 000 contrats et une dynamique positive dans l'ensemble des canaux de distribution et des branches d'activité.

"Zurich continue d'enregistrer une forte croissance, en se concentrant sur les domaines offrant des perspectives de rendement attractives, notamment Global Specialty, Middle Market et la prévoyance en assurance vie", explique la directrice financière Claudia Cordioli.

Une direction confiante pour ses objectifs

"Le rapprochement de Zurich et de Beazley donne naissance au premier assureur mondial spécialisé dans les risques de spécialité et positionne le groupe pour poursuivre une croissance attractive", souligne par ailleurs la responsable.

"Notre modèle économique diversifié et notre approche rigoureuse nous permettent de faire face à l'évolution des conditions de marché et confortent notre conviction que nous dépasserons l'ensemble de nos objectifs", conclut-elle.

"Selon nous, l'attention des investisseurs se portera aujourd'hui sur l'évolution des tarifs de Zurich au cours des neuf premiers mois de 2026, qui devrait avoir réservé de bonnes surprises, les prix étant toujours stables ou en hausse", réagissait ce matin Jefferies.

Si elle reconnaissait un ralentissement de la dynamique dans certains segments, notamment dans l'assurance des entreprises aux États-Unis, la banque américaine pointait également des accélérations dans d'autres, "démontrant les avantages de la diversification du portefeuille de produits de Zurich".