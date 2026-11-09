Zura Bio s'effondre à un plus bas historique après l'échec d'un médicament contre une maladie de la peau lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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(Actualités)

9 novembre - ** L'action de la société de biotechnologie Zura Bio ZURA.O s'effondre d'environ 76 % à 97 centimes après avoir atteint plus tôt un plus bas historique à 93 centimes

** Le titre est en passe d'enregistrer sa pire performance journalière de son histoire

** La société indique que son médicament expérimental, le tibulizumab , n’a pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire menée auprès de 247 patients atteints d’hidradénite suppurée, une maladie chronique provoquant l’apparition de nodules douloureux sous la peau

** Le médicament n’a pas non plus atteint les principaux objectifs secondaires, notamment une réduction d’au moins 50 % et 75 % des lésions cutanées — ZURA

** Deux doses ont réduit le nombre de lésions de 56 % et 58,1 %, contre 52,5 % pour le placebo après 16 semaines — ZURA

** Zura mettra fin au développement du médicament pour cette affection cutanée, mais poursuivra les études sur deux autres pathologies inflammatoires

**Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action a perdu environ 81 % depuis le début de l'année