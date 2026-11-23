Zscaler s'envole de 17% à 228 USD à Wall Street, propulsé par l'annonce du rachat de cet éditeur de logiciels de sécurité par CrowdStrike dans le cadre d'une transaction intégralement rémunérée en actions, valorisant Zscaler à environ 43,9 MdsUSD. Cette annonce plaît toutefois beaucoup moins aux actionnaires de CrowdStrike, dont le titre dévisse de 9,5% à 207,6 USD.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Zscaler recevront 1,135 action ordinaire CrowdStrike pour chaque action Zscaler détenue. L'opération représente une valeur implicite d'environ 260,41 USD par action Zscaler, soit une prime de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.

Avec cette acquisition, CrowdStrike, spécialisé dans la protection des terminaux, des environnements cloud, des identités et des données, entend se renforcer dans la sécurité des réseaux, les solutions de Zscaler sécurisant les connexions entre utilisateurs, applications et infrastructures informatiques.

L'intégration des solutions Zero Trust SASE de Zscaler à sa plateforme Falcon doit permettre de proposer une offre unifiée associant la protection des terminaux et la sécurisation des connexions, notamment celles utilisées par les agents d'IA.

Le rapprochement permettra également de combiner les données de sécurité des deux entreprises afin d'améliorer les capacités de détection et de prévention des cyberattaques, notamment grâce aux modèles de sécurité SafeMind développés par CrowdStrike.

D'importantes synergies identifiées

Le groupe identifie également d'importantes possibilités de ventes croisées et anticipe des synergies commerciales progressives au cours des 30 premiers mois suivant la finalisation de l'acquisition, pour atteindre environ 1 MdUSD de revenus annualisés supplémentaires à l'issue de cette période.

Il prévoit également de réaliser 500 MUSD d'économies annuelles récurrentes dans les 18 à 24 mois suivant la clôture de l'opération, principalement grâce à l'optimisation des infrastructures de centres de données, des relations avec les fournisseurs et des activités opérationnelles.

"Nous considérons les objectifs de synergies comme ambitieux, mais réalisables, et estimons que cette opération stratégique entre deux des plus grands acteurs mondiaux de la cybersécurité permettra de créer une plateforme capable d'élargir sa présence auprès des clientèles des deux groupes", salue Wedbush.

"Cette plateforme pourra également offrir à ses clients l'ensemble des solutions de cybersécurité nécessaires pour faire face à l'évolution des cybermenaces", poursuit le broker, qui réaffirme sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 250 USD sur CrowdStrike.

La finalisation de l'acquisition est attendue au second semestre de l'exercice 2028 de CrowdStrike, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Zscaler, de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et de la satisfaction des autres conditions habituelles.

Un solide début d'exercice pour Zscaler

En marge de cet accord, Zscaler publie ses résultats au titre du 1er trimestre de son exercice 2027, qui font ressortir un BPA non GAAP de 1,23 USD, contre 0,96 USD un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,5 points, à 24,3%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 20%, à 949,3 MUSD.

"Nous avons enregistré un solide début d'exercice, les entreprises prenant de plus en plus conscience de l'importance de masquer leurs surfaces d'attaque et d'empêcher les déplacements latéraux des cyberattaquants au sein de leurs systèmes, deux principes fondamentaux de notre plateforme Zero Trust Exchange", souligne son PDG, Jay Chaudhry.

"Avec le projet d'acquisition de Zscaler par CrowdStrike, nous pensons pouvoir créer la plateforme de cybersécurité la plus complète pour l'ère de l'IA, en réunissant la protection des environnements cloud, des réseaux et des terminaux afin d'offrir une sécurité renforcée à nos clients", poursuit-il.