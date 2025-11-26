Zscaler chute ; les analystes soulignent l'absence d'indications sur Red Canary

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O chutent de 6,9 % à 269,8 $ en pré-marché

** La société a relevé mardi ses prévisions de revenus pour l'année entière de 3,27 à 3,28 milliards de dollars à une fourchette de 3,28 milliards à 3,30 milliards de dollars.

** Les analystes disent que le manque d'indications sur la société de cybersécurité Red Canary soulève des questions sur la croissance

** La société a acquis Red Canary pour accélérer l'innovation en matière de sécurité basée sur l'IA

** Au moins trois maisons de courtage ont réduit les prévisions sur ZS à la suite des résultats, selon les données de LSEG

** La société a également battu les estimations pour le 1er trimestre sur le chiffre d'affaires et le bénéfice, grâce à une forte demande de solutions de sécurité pour le cloud et l'IA

** 38 des 48 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur PT médian est de 335 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 60,59% depuis le début de l'année