Zscaler bondit après l'offre de rachat de 43,9 milliards de dollars par CrowdStrike

** Les actions de la société de cybersécurité Zscaler ZS.O ont bondi de 12,9 % à 220 dollars avant l'ouverture du marché

** CrowdStrike CRWD.O va racheter ZS dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 43,9 milliards de dollars; l'action CRWD recule de 9 % à 208,70 dollars

** Les actionnaires de ZS recevront 1,135 actions CRWD par action ZS, ce qui correspond à 260,41 dollars par action — soit une prime de 34 % par rapport au dernier cours de clôture

** Les actionnaires actuels de CRWD détiendront environ 84,1 % de la société fusionnée après la clôture de la transaction

** Selon les données compilées par LSEG, tant ZS que CRWD ont dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel et de BPA ajusté

** À la clôture de la séance précédente, ZS affichait une baisse de 13,4 % depuis le début de l’année, tandis que CRWD progressait de 95,8 %