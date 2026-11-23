** Les actions de la société de cybersécurité Zscaler ZS.O ont bondi de 12,9 % à 220 dollars avant l'ouverture du marché
** CrowdStrike CRWD.O va racheter ZS dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 43,9 milliards de dollars; l'action CRWD recule de 9 % à 208,70 dollars
** Les actionnaires de ZS recevront 1,135 actions CRWD par action ZS, ce qui correspond à 260,41 dollars par action — soit une prime de 34 % par rapport au dernier cours de clôture
** Les actionnaires actuels de CRWD détiendront environ 84,1 % de la société fusionnée après la clôture de la transaction
** Selon les données compilées par LSEG, tant ZS que CRWD ont dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel et de BPA ajusté
** À la clôture de la séance précédente, ZS affichait une baisse de 13,4 % depuis le début de l’année, tandis que CRWD progressait de 95,8 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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