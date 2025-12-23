Zoox d'Amazon rappelle 332 véhicules américains en raison d'une erreur logicielle, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , rappelle 332 véhicules aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle du système de conduite automatisée (ADS), a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Zoox a rappelé certains ADS équipés de versions logicielles publiées avant le 19 décembre, a indiqué la NHTSA, ajoutant qu'aux intersections ou à proximité de celles-ci, les véhicules Zoox peuvent franchir la ligne jaune centrale et s'engager ou s'arrêter devant les véhicules venant en sens inverse, augmentant ainsi le risque d'accident.

La société a mis à jour gratuitement le logiciel ADS, a ajouté la NHTSA. Elle a rappelé 270 véhicules en mai. À la suite d'un accident survenu à San Francisco le même mois, elle a publié une mise à jour du logiciel afin d'améliorer la manière dont ses véhicules suivent les piétons à proximité et empêchent tout mouvement lorsque quelqu'un se trouve à proximité.

En août, la NHTSA a certifié les véhicules Zoox pour une utilisation de démonstration et a clos une enquête , que l'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile avait entamée en 2022, pour savoir si ils avaient respecté les exigences fédérales.