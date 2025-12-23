Zoox d'Amazon rappelle 332 véhicules américains en raison d'une erreur logicielle, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , rappelle 332 véhicules aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle des systèmes de conduite automatisée qui peut amener les véhicules à traverser ou à s'arrêter devant la circulation venant en sens inverse, augmentant ainsi le risque d'accident, a déclaré mardi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (National Highway Traffic Safety Administration).