« Zootopie 2 » de Disney rapporte 556 millions de dollars au box-office mondial
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

« Zootopie 2 », le film d'animation de Disney DIS.N sur une ville d'animaux, a rapporté environ 556 millions de dollars de recettes mondiales pendant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis, selon les estimations du studio dimanche.

Ce chiffre prend en compte les recettes du box-office de mercredi à dimanche et représente la quatrième meilleure ouverture mondiale de tous les temps, a déclaré Disney.

Toujours dans les salles, la comédie musicale d'Universal Pictures "Wicked: For Good" a rapporté 92,2 millions de dollars dans le monde entier, ce qui porte son total à 393,3 millions de dollars pour ses 10 premiers jours.

L'engouement pour ces deux films est une bonne nouvelle pour les propriétaires de salles de cinéma qui espèrent que le public remplira les salles pendant les fêtes de fin d'année. Les ventes annuelles de billets de cinéma n'ont pas encore retrouvé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.

