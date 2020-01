Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zooplus : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre Zooplus recule ce mardi de -2%, mais l'analyste Liberum confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, notant un CA annuel en ligne avec les attentes et une valorisation qui reste assez basse. 'Le taux de rétention des ventes de 91% (95% en 2018) reste très élevé et il est encourageant de constater une stabilisation avec des signes précurseurs d'amélioration des initiatives de la direction visant à réactiver les clients en fin de vie. Ce qui est moins clair, c'est l'impact à plus long terme que de telles initiatives peuvent avoir sur les marges et nous attendons plus de détails sur les résultats annuels. Pour l'instant, nous considérons l'expansion des services pour animaux de compagnie comme la construction d'une plate-forme plus robuste qui n'est pas uniquement basée sur un bas positionnement en matière de prix', retient le broker. Liberum confirme ainsi son objectif de cours de 160 euros, à comparer à un cours actuel de l'ordre de 76 euros.

Valeurs associées ZOOPLUS XETRA +4.55%