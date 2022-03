Zoom : la performance commerciale et les objectifs ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Zoom est attendu en baisse à Wall Street, sa prévision de croissance ayant déçu. La société de vidéoconférence a réalisé au quatrième trimestre, clos fin janvier, un bénéfice net de 490,5 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre un bénéfice net de 260,4 millions de dollars, soit 87 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté de la société s'élève aussi à 1,29 dollar par action. Le chiffre d'affaires a grimpé de 21 % pour atteindre 1,07 milliard de dollars.

Les analystes tablaient sur un bénéfice par action ajusté de 1,07 dollar et sur un chiffre d'affaires de 1,05 milliard.

Sur le plan commercial, le groupe revendique 509 800 clients employant plus de 10 personnes, en hausse de 9% sur le trimestre. Le marché anticipait environ 570 000.

Ses perspectives ont surpris défavorablement. Pour le trimestre en cours, Zoom prévoit un bénéfice ajusté compris entre 86 et 88 cents par action, alors que les analystes interrogés tablent sur 1,04 par action. Le chiffre d'affaires est prévu entre 1,07 et 1,075 milliard de dollars, à comparer avec les attentes du marché de 1,1 milliard de dollars.

Sur l'exercice 2023, Zoom vise un bénéfice ajusté compris entre 3,45 et 3,51 dollars par action, alors que les analystes interrogés tablent sur 4,41 dollars par action. Le chiffre d'affaires est prévu entre 4,53 et 4,55 milliards de dollars, à comparer avec les attentes du marché de 4,75 milliards.

Enfin, la firme technologique a dévoilé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars.

