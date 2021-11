Zoom : JPMorgan reste favorable au dossier

(AOF) - JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 385 dollars sur Zoom après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Du point de vue des éléments positifs, le bureau d’études retient les résultats meilleurs que prévu et les perspectives alors que le groupe va être confronté à une base de comparaison défavorable. Il souligne comme problèmes un nombre de clients décevants pour les sociétés avec plus de 10 employés, 512 000 contre 518 785 attendus.

Celles ayant moins de 10 employés ont diminué en pourcentage du revenu total, passant de 38 % il y a un an et 36 % au trimestre précédent à 34 %.

