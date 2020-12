ZOOM fait mieux que prévu au troisième trimestre

(AOF) - Zoom Video Communications a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre fiscal 2021 (clos fin octobre). Ainsi, la société technologique spécialisée dans les visioconférences a enregistré un chiffre d'affaires de 777,2 millions de dollars sur la période, soit une hausse impressionnante de 367 % sur un an, et un bénéfice ajusté par action de 99 cents. Le groupe déjoue donc les attentes du marché, qui s'établissaient respectivement à 694 millions de dollars et 76 cents par action.

