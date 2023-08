Zoom est plus optimiste sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Zoom a relevé ses prévisions de profits annuels après avoir enregistré des bénéfices meilleurs que prévu. Le groupe américain de vidéoconférence a enregistré au deuxième trimestre, clos fin juillet, un bénéfice net de 182 millions de dollars, ou 59 cents par action contre un bénéfice net de 15,7 millions de dollars, soit 15 cents par titre, un an plus tôt. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,34 dollar. Le consensus le donnait à seulement 1,06 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,6% à 1,139 milliard contre un consensus de 1,11 milliard.

Sur le plan commercial, le groupe revendique 218 100 entreprises clients, en augmentation de 6,9%.

Sur l'exercice, le groupe table désormais sur un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 4,63 dollars et 4,67 dollars et sur un chiffre d'affaires entre 4,485 et 4,495 milliards de dollars. Il visait auparavant un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 4,25 dollars et 4,31 dollars et sur un chiffre d'affaires entre 4,465 et 4,485 milliards de dollars.

Wall Street cible respectivement 4,30 dollars et 4,48 milliards de dollars.

