Zoom abaisse ses prévisions

(AOF) - Zoom a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, mais abaissé ses prévisions annuelles en raison d'une baisse de la demande. Le groupe américain de vidéoconférence est également pénalisé par la concurrence accrue de Microsoft et Cisco. Au deuxième trimestre 2022, Zoom a réalisé un bénéfice net de 45,7 millions de dollars, ou 15 cents par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,8% à 1,1 milliard contre un consensus de 1,12 milliards. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,05 dollar. Le consensus le donnait à 94 cents.

Le groupe table sur un BPA hors éléments exceptionnels compris entre 3,66 et 3,69 dollars contre entre 3,7 et 3,77 dollars auparavant. Le chiffre d'affaires est attendu à 4,39 milliards contre entre 4,53 et 4,55 milliards précédemment.

Pour le seul troisième trimestre, Zoom vise un BPA hors éléments exceptionnels compris entre 82 et 83 cents et un chiffre d'affaires de 1,1 milliard. Les analystes escomptent pour l'heure un BPA hors éléments exceptionnels de 92 cents et un chiffre d'affaires de 1,15 milliard.

