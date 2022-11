Zoom a augmenté son chiffre d'affaires de 5% au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Zoom Video Communications a grimpé de 5% au troisième trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars. La firme californienne basée à San José a réalisé un bénéfice net supérieur à 48 millions de dollars. Le groupe anticipe désormais des revenus allant jusqu'à 4,38 milliards de dollars, contre 4,4 milliards auparavant. Sur ce trimestre, le bpa ajusté a été de 1,07 dollar. Sa trésorerie nette provenant des activités d'exploitation est de 295,3 millions de dollars contre 394 millions il y a un à la même période.

Zoom explique que la croissance de son chiffre d'affaires a augmenté grâce à l'acquisition de nouveaux clients. La société américaine de services de téléconférence, indique que 209 300 entreprises utilisent son service, soit une hausse de 14%. Son taux de désabonnement mensuel moyen en ligne est de 3,1 % pour le troisième trimestre, en baisse de 60 points de base par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Sur le front des perspectives, Zoom vise au quatrième trimestre un chiffre d'affaires total se situant entre 1,09 et 1,11 milliard de dollars. et un résultat opérationnel entre 316 et326 millions de dollars. Son BPA devrait se situer entre 0,75 et 0,78 dollar.

Les prévisions de ses ventes pour l'année complète supposent que les activités 'entreprises' de Zoom augmentent de plus de 20%, mais que les revenus des consommateurs en ligne et des petites entreprises diminuent d'environ 8%.

