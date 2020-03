Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : vers une déflation cet été (Capital Economics)? Cercle Finance • 27/03/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Dans une note publiée ce jour, Capital Economics estime que 'la chute précipitée des cours du pétrole et le plongeon de la demande lié au virus est susceptible de ramener l'inflation dans la zone euro à un plus bas record de -1% durant l'été'. 'Si le risque que la déflation devienne ancrée semble faible, nous nous attendons à ce que l'inflation coeur s'établisse en moyenne à seulement 0,5% cette année et la prochaine - soit environ la moitié de son niveau sur la décennie passée', poursuit le bureau d'études.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.