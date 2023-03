Zone euro: ventes au détail moins fortes que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 11:12

(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont augmenté moins que prévu dans la zone euro au mois de janvier, ce qui laisse penser que les hausses de prix pèsent sur la demande des ménages.



Les ventes au détail dans les 20 pays partageant la monnaie unique ont augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois de décembre, mais ressortent en diminution de 2,3% sur un an, selon les statistiques d'Eurostat.



Les économistes s'attendaient pour le mois de janvier à un rebond plus vigoureux de la consommation, de l'ordre de 0,6%, après la baisse de 1,7% enregistrée en décembre.



Par secteur, la plus forte contribution provient des ventes de l'alimentation, boissons et tabac (+1,9%), suivies des produits alimentaires (+0,8%), tandis que les carburants ont diminué de 1,5%.



En termes géographiques, les plus fortes hausses ont été recensées aux Pays-Bas (+4,9%), au Luxembourg (+4,6%) et en Slovénie (+4,1%) et les plus fortes baisses en Autriche (-9,8%), en Slovaquie (-1,4%) et en Hongrie (-0,6%).