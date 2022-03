Zone euro : une inflation record en février

(AOF) - Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 5,9% en février 2022 (chiffre révisé de 5,8%), contre 5,1% en janvier. Il s’agit d’un plus haut historique. Un an auparavant, l’inflation n’était que de 0,9%. Tels sont les chiffres dévoilés aujourd’hui par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro en février 2022 proviennent de l'énergie (+3,12 points de pourcentage, pp), suivie des services (+1,04 pp), de l'alimentation, alcool & tabac (+0,90 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,81 pp).