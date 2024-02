Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: un peu de lumière au bout du tunnel grâce aux PMI information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - Les économistes disent entrevoir un peu de 'lumière au bout du tunnel' laissant espérer une prochaine reprise de l'activité en Europe suite aux indices PMI meilleurs que prévu publiés dans la matinée.



L'indice 'flash' PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, au-dessus du consensus qui l'attendait à 48,5.



Plus encourageant, l'indice PMI mesurant l'activité dans les services de la région s'est redressé à 50 points, contre 48,4 en janvier, marquant ainsi un plus haut de sept mois.



'L'indice est désormais de retour à un niveau qui a généralement été synonyme de croissance par le passé', soulignent les analystes de Commerzbank.



L'établissement allemand rappelle que l'économie de la zone euro fait du surplace depuis l'automne 2022, avec un PIB qui devrait au mieux stagner au premier trimestre 2024.



De son point de vue, ces PMI supérieurs aux attentes laissent penser que la région pourrait sortir de la stagnation au printemps.



Chez Capital Economics, on retient les signaux favorables en provenance de la France, où l'indice PMI flash composite s'est redressé de 44,6 en janvier pour atteindre 47,7 ce mois-ci.



En ce qui concerne l'Allemagne, le bureau d'études basé à Londres dit s'inquiéter de la persistance des tensions inflationnistes, qui valide selon lui la patience dont fait preuve la BCE dans son discours.



'Cela signifie qu'il y a une chance grandissante pour que la BCE attende le mois de juin avant de réduire ses taux plutôt qu'en avril comme nous le prévoyions jusqu'ici', conclut le cabinet de recherche économique.





