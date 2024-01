Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: timide redressement du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'année 2023 s'est achevée sur une nouvelle baisse marquée de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro : l'indice PMI HCOB ne s'est en effet que marginalement redressé en décembre, passant de 44,2 en novembre à 44,4.



L'indice, produit par S&P Global, s'est de nouveau établi très nettement en-dessous de la barre du 50 du sans changement qui sépare la croissance de la contraction, signalant donc une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la région le mois dernier.



Le timide redressement de l'indice d'un mois sur l'autre reflète principalement les ralentissements de la contraction observés en Allemagne et en Italie. En revanche, en France, la conjoncture a subi sa plus forte détérioration depuis plus de trois ans et demi.





