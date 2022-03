Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: tassement du PMI manufacturier en février information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro s'est replié de 58,7 en janvier à 58,2 en février, tiré à la baisse par l'indice des délais de livraison des fournisseurs qui s'est fortement redressé par rapport à janvier.



De nouveaux points positifs se dégagent des données de l'enquête en février, les rebonds des croissances de la production et des nouvelles commandes amorcés en janvier s'étant poursuivis à des rythmes plus soutenus.



'Les tensions inflationnistes sont toutefois demeurées très élevées, l'existence de marchés vendeurs conférant un fort pouvoir de tarification aux entreprises', tempère IHS Markit, qui pointe aussi le conflit russo-ukrainien qui menace la croissance de la région.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.