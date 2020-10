Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : stagnation du sentiment économique Cercle Finance • 29/10/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les indices ESI du sentiment économique marquent le pas au mois d'octobre, stagnant à 90,9 dans la zone euro et à 90 dans l'Union européenne, après une série de redressements depuis leur chute record en mars et en avril. Selon la Commission européenne qui publie ces chiffres, des baisses de confiance dans les services et surtout chez les ménages ont été compensées par de nouvelles progressions dans l'industrie, le commerce de détail et la construction. Bruxelles indique par ailleurs que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont retournés à la baisse, perdant 1,8 point à 89,8 pour la zone euro, et de 1,2 point à 90,4 pour l'ensemble de l'UE.

