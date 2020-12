Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : secteur privé en contraction en novembre Cercle Finance • 03/12/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé de la zone euro a reculé pour la première fois depuis cinq mois, comme le signale l'indice PMI composite IHS Markit, qui s'est replié de 50,0 en octobre à 45,3, un niveau toutefois légèrement supérieur à son estimation flash (45,1). Ce repli de l'indice global en novembre a reflété la détérioration dans les services, où l'activité a affiché son plus fort recul depuis mai dernier. Dans le secteur manufacturier, la production a augmenté, mais à son rythme le plus bas niveau depuis juillet dernier. 'L'introduction par les pouvoirs publics de nouvelles restrictions plus strictes destinées à freiner la deuxième vague épidémique de Covid-19 a, une fois encore, fortement impacté l'activité des entreprises', explique Chris Williamson, chief business economist.

