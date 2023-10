Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: secteur manufacturier toujours en berne (PMI) information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - S'étant établi à 43,4 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est très légèrement replié par rapport au mois précédent (43,5), signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro.



Ces données, produites par S&P Global, mettent en évidence l'un des plus forts replis du volume des nouvelles commandes depuis le début de l'enquête en 1997. Parallèlement, les perspectives d'activité des entreprises ont chuté à un creux de dix mois.



Bien que les prix des achats aient de nouveau fortement baissé, les fabricants ont aussi cherché à réduire leurs dépenses via de nouvelles diminutions des effectifs, de l'activité achats et des stocks, celles-ci s'étant accompagnées d'un nouveau recul de la production.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.