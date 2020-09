Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : S&P revoit ses prévisions à la hausse Cercle Finance • 24/09/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - S&P a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro au titre des exercices 2020 et 2021, tout en notant que la région entrait dans une période de transition 'délicate'. L'agence de notation indique désormais anticiper une baisse du PIB de 7,4% pour l'ensemble de la zone en 2020, contre -7,8% précédemment, suivie d'un rebond de l'activité de 6,1% en 2021, contre 5,5% jusque-là. Si S&P reconnaît que l'économie de la zone euro s'est redressée plus rapidement que prévu face au Covid-19, l'agence estime que bien des incertitudes demeurent. 'La difficulté est désormais d'amorcer la combinaison du retrait progressif du soutien des pouvoirs publics et de la mise en oeuvre du soutien budgétaire européen', explique Standard & Poor's. 'La liquidité, le comportement et la demande des ménages seront essentiels pour que l'économie européenne traverse cette transition avec succès', prévient-elle.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.