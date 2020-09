Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-S&P revoit à la hausse ses prévisions de croissance Reuters • 24/09/2020 à 10:21









PARIS, 24 septembre (Reuters) - S&P a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro cette année et la suivante tout en soulignant que l'économie de l'union monétaire était entrée dans une période délicate avec de nombreuses incertitudes. L'agence de notation prévoit désormais une baisse du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro de 7,4% en 2020 et un rebond de 6,1% en 2021, contre -7,8% et + 5,5% respectivement précédemment. "Après l'accélération rapide de l'activité cet été, les données de haute fréquence indiquent que la reprise économique se maintient, quoiqu'à un rythme plus faible", lit-on dans un communiqué publié jeudi par S&P Global Ratings. S&P prévoit également un pic du chômage à 9,1% en 2021 dans la zone euro, où cinq millions de personnes ont perdu leur emploi en raison des effets de la crise sanitaire. "La difficulté est désormais d'amorcer la combinaison du retrait progressif du soutien des pouvoirs publics et de la mise en oeuvre du soutien budgétaire européen" lit-on dans le communiqué. "La liquidité, le comportement et la demande des ménages seront essentiels pour que l'économie européenne traverse cette transition avec succès." (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

